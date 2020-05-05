05.05.2020 (14:10)
В гарнизонах РВСН проходит акция «Окна Победы», приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
В гарнизонах РВСН проходит акция «Окна Победы», приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Каждый желающий может принять участие, распечатав портрет участника Великой Отечественной войны или труженика тыла и разместив фото на окнах своих домов. Так участники акции смогут увековечить память о своих родственниках.
Акция «Окна Победы» позволит, не выходя из дома, передать атмосферу «Бессмертного полка».
Кроме того, в рамках акции дети украсят окна своих домов вырезанными из бумаги силуэтами самых известных памятников и фотографий Великой Отечественной войны. Желающие также могут написать на окнах стихи, посвящённые ветеранам.
Наиболее масштабно акция «Окна Победы» проходит в Оренбургском ракетном объединении. Всего в гарнизонах РВСН примут участие около 50 тысяч человек.