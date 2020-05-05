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05.05.2020 (14:10)

В гарнизонах РВСН проходит акция «Окна Победы», приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В гарнизонах РВСН проходит акция «Окна Победы», приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Каждый желающий может принять участие, распечатав портрет участника Великой Отечественной войны или труженика тыла и разместив фото на окнах своих домов. Так участники акции смогут увековечить память о своих родственниках.

Акция «Окна Победы» позволит, не выходя из дома, передать атмосферу «Бессмертного полка».

Кроме того, в рамках акции дети украсят окна своих домов вырезанными из бумаги силуэтами самых известных памятников и фотографий Великой Отечественной войны. Желающие также могут написать на окнах стихи, посвящённые ветеранам.  

Наиболее масштабно акция «Окна Победы» проходит в Оренбургском ракетном объединении. Всего в гарнизонах РВСН примут участие около 50 тысяч человек.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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