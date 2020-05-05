05.05.2020 (13:56)
Центральный офицерский клуб ВКС представит 9 мая онлайн-концерт «Салют Победы!», посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
В День Победы Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил проведет онлайн-концерт «Салют Победы!», в котором примут участие творческая группа ЦОК ВКС и артисты города Москвы.
Во время трансляции зрителям будет представлена специально подготовленная музыкально-драматическая программа, в которой артисты будут читать военные стихи, отрывки из подлинных писем с фронта, материалы которых подготовили работники методического кабинета ЦОК ВКС.
Ведущий праздничного концерта – начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Сергеевич Лужбин.
Присоединиться к поздравлениям с 75-летием Победы смогут и зрители. Предполагается, что те, кто будет смотреть концерт в сети Интернет, смогут комментировать трансляцию, оставляя поздравления и пожелания.