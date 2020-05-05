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05.05.2020 (11:10)

Военнослужащие отряда специального назначения КФл поздравили ветеранов с днём Победы и вручили памятные сувениры

В Дагестане военнослужащие отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл) побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны - Сытова Юрия Михайловича и Зюраевой Елены Григорьевны, проживающих в городе Махачкала.

Представители отряда ПДСС поздравили ветеранов с 75-ой годовщиной победы в Великой Отечественной войне пожелали им крепкого здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой и вручили памятные подарки, лицензионный диск с песнями времён Великой Отечественной войны, продуктовые наборы, открытки с пожеланиями и поздравлениями, а также рисунки, которые подготовили дети. Особенным для ветеранов, стал памятный сувенир «Знамя Победы 1941-1945».

В свою очередь, Елена Григорьевна и Юрий Михайлович в беседе, поделились воспоминаниями о своих боевых товарищах, фронтовых буднях и рассказали о нелёгком труде, когда восстанавливали страну в первые годы после войны. Рассказы ветеранов, записанные на видео, будут показаны военнослужащим КФл на занятиях по военно-политической подготовке в целях патриотического воспитания.

Всего на территории Республики проживают, более 50 участников Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Ветераны , 9 мая , Южный военный округ
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