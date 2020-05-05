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05.05.2020 (06:00)

Ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах с солдатами ЮВО

В рамках проведения в Ростовской области акции «Живая история» ветеран Великой Отечественной войны Петр Афанасьевич Овчинник из Новочеркасска поделился воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах с военнослужащими 8 общевойсковой армии (ОА) Южного военного округа (ЮВО).

Мероприятие прошло в гостях у ветерана в формате дистанционного Урока Мужества.

Петр Афанасьевич 1926 года рождения. В 1944 году он был призван на воинскую службу. Направлен в учебную часть в городе Сталинград. По окончании подготовки был направлен в Краснодарский край, где продолжил службу во внутренних войсках.

По окончании войны занялся преподавательской деятельностью. Награжден нагрудным значком «Отличника народного просвещения».

Всего на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проживает более 19 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе в Ростовской области – более 1,3 тыс. фронтовиков.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Ветераны , 9 мая , Южный военный округ
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