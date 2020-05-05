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05.05.2020 (07:00)

Артиллеристы ЮВО из Адыгеи прибыли в Ставрополь для проведения праздничного салюта в честь Дня Победы

Расчеты салютных дивизионов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) из Адыгеи прибыли в Ставрополь для проведения салюта в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Расчеты ранее отработают порядок действий при выполнении выстрелов из гаубиц Мста-Б. На тренировке будет израсходовано более 40 холостых боеприпасов.

Праздничный салют в Ставрополе будет произведен 9 мая в 22:00, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 м над площадью Ленина.

Всего для организации салюта задействовано около 70 военнослужащих ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Артиллерия , 9 мая , Южный военный округ
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