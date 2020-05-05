05.05.2020 (13:43)
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» отработает артиллерийские стрельбы в Баренцевом море
Сегодня ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из главной базы Северного флота – Североморска в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки.
Экипаж корабля выполнит ряд артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям в морских полигонах боевой подготовки флота в ходе проведения корабельных учений по противовоздушной обороне и ведению боя с кораблями условного противника.
Район проведения стрельб будет закрыт для судоходства и полётов авиации.
Выход в море ракетного крейсера «Маршал Устинов» продлится несколько дней.
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