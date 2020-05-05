05.05.2020 (13:29)

Командующий Северным флотом поздравил личный состав Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты с 77-летием соединения

Сегодня отдельной Киркенесской Краснознамённой бригаде морской пехоты Северного флота исполнилось 77 лет. С годовщиной со дня образования соединения морских пехотинцев поздравил командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что «черные береты» являются гордостью флота, их слава не меркнет со времён Великой Отечественной войны, и сегодня они продолжают боевые традиции фронтовиков – защитников Советского Заполярья.

Морские пехотинцы Северного флота с высоким качеством решают поставленные задачи на кораблях и судах Северного флота в различных районах Мирового океана и в Арктике. На прошлой неделе личный состав морской пехоты успешно провел тактическое учение по высадке морского десанта на необорудованное морское побережье в губе Кутовая. Чуть более полугода назад в ходе батальонного тактического учения личный состав десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты впервые в истории форсировал эту губу на бронетранспортёрах БТР-80, преодолев около двух километров по воде в сложных гидрометеорологических условиях. После форсирования сложной водной преграды рота вышла в тыл условного противника и огнём с ходу уничтожила взводный опорный пункт. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Вооружённых сил России.

Торжественные мероприятия по случаю годовщины соединения морские пехотинцы Северного флота не проводят в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Справочно:

История отдельной бригады морской пехоты Северного флота началась 5 мая 1943 года, когда на базе 2-го отдельного батальона 67-й морской стрелковой бригады был сформирован 61-й стрелковый полк 45-й стрелковой дивизии. До сентября 1944 года полк вел оборонительные бои на Кестеньгском направлении в составе Карельского фронта. С 10 по 25 октября 1944 года принимал участие в Петсамо-Киркенесской операции, по итогам которой получил почетное наименование «Киркенесский», а 6 января 1945 года - награждён орденом Красного Знамени. 15 июля 1966 года включен в состав Северного флота, как 61-й отдельный Киркенесский Краснознаменный полк морской пехоты.

15 мая 1980 года полк был преобразован в 61-ю отдельную Киркенесскую Краснознаменную бригаду морской пехоты Краснознаменного Северного флота, а 1 декабря 2009 года соединение было сокращена до полка. Через 5 лет с образованием на базе Северного флота межвидового стратегического объединения полк морской пехоты вновь стал бригадой.

В послевоенный период и до нынешних дней морские пехотинцы СФ более 70 раз участвовали в дальних морских походах с заходами в Египет, Сирию, Мальту, Анголу, Бенин, Гвинею, Сан-Томе, Венесуэлу, ЮАР, Панаму, Кубу, Великобританию, Норвегию, Францию и другие иностранные государства.

В 1995, 1999–2000 годах сводный десантно-штурмовой батальон морской пехоты Северного флота принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В боях погибли 82 морских пехотинца. Свыше 2000 военнослужащих получили государственные награды, 10 человек удостоены звания Героя России, трое из них - посмертно.

С 2012 года на регулярной основе подразделения морской пехоты СФ участвуют в дальних походах кораблей Северного флота в Арктику.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице