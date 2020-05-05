05.05.2020 (10:15)
Военнослужащие ЮВО возложили цветы к памятнику Маршала Советского союза Г. К. Жукова в Волгограде
Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) возложили цветы к памятнику Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Волгограде.
Разведчики соединения ЮВО почтили память героя Советского Союза минутой молчания. Военнослужащие свято чтят память о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Георгий Константинович Жуков - советский военачальник, четырежды Герой Советского Союза, великий полководец. Г.К. Жуков остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне.
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