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05.05.2020 (10:15)

Военнослужащие ЮВО возложили цветы к памятнику Маршала Советского союза Г. К. Жукова в Волгограде

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) возложили цветы к памятнику Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Волгограде.

Разведчики соединения ЮВО почтили память героя Советского Союза минутой молчания. Военнослужащие свято чтят память о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Георгий Константинович Жуков - советский военачальник, четырежды Герой Советского Союза, великий полководец. Г.К. Жуков остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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