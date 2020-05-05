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05.05.2020 (13:14)

Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку авиации условного противника в ходе тренировки по ПВО

Экипажи малого ракетного корабля «Великий Устюг» и ракетного катера «Ступинец» Каспийской флотилии (КФл) провели плановую тренировку по отражению воздушной атаки с использованием установок радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО).

Подразделения РЭБ отработали действия по выводу из строя навигационных систем авиации условного противника на подлете к корабельной группе в море.

Расчеты ПВО не допустили подлета самолетов условного противника на рубеж открытия огня и провели электронные пуски ракет из корабельных зенитных ракетных комплексов по воздушным целям на значительной дальности от места нахождения сил КФл.

Кроме того, с помощью установок РЭБ личный состав отработал способы выведения из строя радиоэлектронной техники надводного корабля, ведущего разведку в море.

В тренировке были задействованы экипажи малого ракетного корабля «Великий Устюг» и ракетного катера «Ступинец», самолеты Су-24СМ объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Каспийская флотилия , ПВО
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