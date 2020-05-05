05.05.2020 (12:45)

Сотрудники историко-мемориального зала отдела культуры ЦДРА имени М.В. Фрунзе в рамках второй онлайн-экскурсии «Выдающиеся полководцы Советского Союза, ковавшие победу в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» рассказали о кавалерах ордена «Победа»

Экскурсию, как и ранее, провел заведующий историко-мемориальным залом отдела культуры Николай Самойленко, который в продолжение предыдущего разговора об ордене «Победа» вел речь о полководцах Великой Отечественной войны, удостоенных высшего военного ордена.

Как отметил Николай Николаевич, после учреждения ордена 8 ноября 1943 года всего было изготовлено 22 экземпляра ордена, но первое награждение состоялось только 10 апреля 1944 года. Обладателем ордена №1 стал командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Г.К.Жуков, принявший командование фронтом после гибели генерала армии Н.Ф.Ватутина.

Орден №2 получил начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза А.М.Василевский. Наградная формулировка была такой: «За умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования по руководству боевыми операциями большого масштаба, в результате которых достигнуты выдающиеся успехи в деле разгрома немецко-фашистских захватчиков».

Орденом «Победа» №3 был награждён Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И.В.Сталин. Как говорилось в выпущенной еще при его жизни краткой биографии, за исключительные заслуги при организации и проведении наступательных операций Красной Армии, приведших к крупнейшему поражению германских армий и коренному изменению положения на фронте в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в пользу Красной Армии.

Все эти награждения объединяло одно – ордена были вручены за освобождение Правобережной Украины.

Ведущий также рассказал о блестящем полководческом таланте самого молодого командующего фронтом Великой Отечественной генерала армии И.Д.Черняховского, кандидатура которого также рассматривалась к награждению орденом «Победа». Более того, приказ о награждении и присвоении ему звания Маршала Советского Союза уже был готов и награждение должно было состояться 23 февраля 1945 года. Но жизнь Ивана Даниловича трагически оборвалась за два месяца до Победы.

Следующие награждения прошли только через год – 30 марта 1945 года. Орден за №4 был вручен еще одному выдающемуся военачальнику – командующему 1-м Белорусским фронтом Маршалу Советского Союза К.К.Рокоссовскому, которого он удостоился за освобождение Польши. Пятый орден получил другой полководец Победы – командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза И.С.Конев – за освобождение Польши и форсирование Одера.

Орденом «Победа» были также награждены командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Р.Я.Малиновский, командующий 3-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Ф.И.Толбухин (оба полководца удостоились награды за освобождение в ожесточенных сражениях территорий Венгрии и Австрии), командующий Ленинградским фронтом Маршал Советского Союза Л.А.Говоров – за разгром немецких войск под Ленинградом и в Прибалтике, начальник Генерального штаба генерал армии А.И.Антонов, Маршал Советского Союза С.К.Тимошенко и командующий Дальневосточным фронтом Маршал Советского Союза К.А.Мерецков (за разгром Японской императорской Квантунской армии и победу над Японией).

Говоря об этом, Николай Самойленко рассказывал о жизни, послужном списке полководцев, приводил интересные факты из их армейской биографии и отмечал деловые качества и способности военачальников, определившие их действия в боевой обстановке, приведшие к Победе.

Не преминул он отметить, что Маршал Советского Союза Г.К.Жуков и Маршал Советского Союза А.М.Василевский удостоились высшего военного ордена дважды, настолько был велик их вклад в разгром фашистской Германии. Так же, как и Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И.В.Сталин. Орденом «Победа» также были награждены военачальники союзных войск.

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