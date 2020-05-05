05.05.2020 (12:34)

В рамках арт-проекта виртуальных экскурсий «Память поколений» сотрудники выставочного зала отдела культуры ЦДРА имени М.В. Фрунзе представили выставку работ заслуженного художника России Валерия Мокрушина.

Арт-проект виртуальных экскурсий «Память поколений», созданный в честь 75-летия Великой Победы под руководством заведующего выставочным залом члена Союза художников России Владимира Косова, собрал многих известных художников, пишущих на военную тему. И первая экскурсия была посвящена творчеству заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Павла Бойко.

Нынешняя экскурсия, знакомя с творчеством художника Студии имени М.Б.Грекова заслуженного художника России Валерия Мокрушина, рассказывает о его персональной выставке, посвященной 75-летию Великой Победы.

Валерий Анатольевич Мокрушин родился в 1954 году в Кирово-Чепецке. Учился в Детской художественной школе, затем в Кировском училище искусств. В 1985 году он окончил Московский государственный художественный институт имени В.И.Сурикова. Служил в рядах Вооружённых Сил и считает, что это ему очень помогает в создании картин военной тематики. Творческий диапазон Мокрушина достаточно широк: он работает в жанре плаката, станковой и книжной графики. Участник многих зональных республиканских, всероссийских и зарубежных художественных выставок. В 1997 году Валерий Анатольевич вошел в состав прославленной Студии военных художников имени М.Б. Грекова.

Произведения Мокрушина неоднократно выставлялись в стенах центрального военного учреждения культуры, и эта выставка далеко не первая. Представленную экспозицию составляют картины трех тематических направлений: историческая, Великая Отечественная война и жизнь современной Российской Армии. Экскурсию, которая сосредоточена на картинах, отображающих события военной поры, открывает знакомство с работой художника «Курская дуга», посвященной крупнейшему танковому сражению, происходившему в июле-августе 1943 года под Прохоровкой. В центре полотна – искореженные фашистские «тигры», «пантеры» и «фердинанды», а рядом – прославленный советский танк Т-34, застывший с поднятым орудием.

Экспозицию продолжают картины, посвящённые обороне Севастополя («Морской десант. Освобождение Крыма», «Оборона Севастополя», триптих «Окрестности Севастополя»). Рассказывая о работах художника, экскурсовод подробно знакомит с исторической обстановкой, в которой произошли отображенные события.

Важно отметить, что Мокрушин – один из немногих современных художников, работающих с темперой (от латинского слова temperare, что означает «смешивать в пропорции»). В манере письма художника есть такая характерная особенность: первый слой он прокрашивает ярко оранжевым чистым цветом, за счёт чего, при последующем наложении слоёв, художник добивается внутреннего свечения изображения. Такой эффект заметен в том числе и на полотне «Прохоровское поле». Картина заставляет задуматься о многом. В поле, еще не остывшее от ожесточенных боев и, кажется, утратившее свою плодородность, вышли женщины, чтобы распахать землю, с надеждой на будущий урожай. Так возрождалась мирная жизнь.

Завершила экскурсию картина Валерия Мокрушина «Летят журавли». По признанию автора, сюжет работы был навеян знаменитой песней дагестанского поэта Расула Гамзатова и композитора Яна Френкеля «Журавли». Изображенный на полотне взвод солдат, едущий в полуторке, с замиранием сердца взглядом провожает улетающий клин журавлей. И в каждой птице они видят своих однополчан – воинов, погибших за Родину.

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