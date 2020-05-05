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05.05.2020 (12:10)

В Самаре военнослужащие Центрального военного округа дали концерты ветеранам как на фронте во время войны

В Самаре военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа накануне юбилея Победы в Великой Отечественной войне дали мини-концерты под окнами домов ветеранов как на фронте во время войны.

Военнослужащие и ансамбль песни и танца приезжали к домам ветеранов на уникальном рабочем автомобиле ЗИС-5В, который был найден во время раскопок под Вязьмой и восстановлен. Военные солисты исполнили для ветеранов такие песни, как «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате» и, конечно же, «День Победы». Перед концертом военнослужащие в форме времен войны вручали фронтовикам написанные солдатами и сержантами поздравительные письма.

Ветераны и зрители, наблюдавшие из окон и балконов своих домов, аплодировали и просили на бис песню «День Победы». В связи с этим в некоторых дворах песня была исполнена повторно.  Зрители подпевали и хлопали, поздравляли ветеранов, некоторые выставляли у окон фотографии своих родственников - участников Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Торжественные церемонии
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