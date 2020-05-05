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05.05.2020 (11:56)

В День Победы военнослужащие ВДВ примут участие в возложении гирлянд Памяти и цветов к памятникам и могилам воинов, павшим в боях за свободу и независимость Отечества

В рамках торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 9 мая текущего года, военнослужащие Воздушно-десантных войск примут участие в возложении гирлянд Памяти и цветов к памятникам и могилам воинов, павшим в боях за свободу и независимость Отечества по местам дислокации соединений, воинских частей и учреждений ВДВ, от Пскова до Уссурийска.

В ходе проведения торжественных мероприятий, военнослужащие Воздушно-десантных войск возложат гирлянды Памяти и цветы к мемориалам погибших воинов и пройдут мимо них торжественным маршем, в том числе в городах-героях Новороссийске и Туле, Городах Воинской Славы Анапе, Пскове, Наро-Фоминске и Феодосии.

Всего гвардейцы «крылатой пехоты» примут участие в 111 торжественных ритуалах возложения цветов в 35 населенных пунктах России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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