05.05.2020 (11:27)

Группы разминирования ЮВО обезвредили более 200 взрывоопасных предметов на Северном Кавказе

Группы разминирования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) с начала учебного года обезвредили более 200 взрывоопасных предметов на землях сельскохозяйственного назначения на Северном Кавказе.

Всего в мотострелковых соединениях 58-й армии ЮВО создано около 20 подвижных групп разминирования. Военнослужащие взаимодействуют с администрацией районов и военными комиссариатами, от которых поступают заявки на разминирование.

Подразделения разминирования оснащены современными средствами поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов, комплектами разведки минных полей, инженерными машинами для перевозки взрывоопасных предметов. Группы разминирования снабжены эффективными средствами защиты, такими как защитный костюм сапера (ЗКС) «Дублон».

К выполнению задач также привлекаются специальные собаки минно-розыскной службы. Все работы проводятся в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности.

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