Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.05.2020 (11:13)

Военные комиссариаты ЗВО в Центрально-Черноземном регионе готовы к принятию граждан для призыва на военную службу

Военные комиссариаты Западного военного округа в Центрально-Черноземном регионе готовы к принятию граждан для призыва на военную службу.

В связи с пандемией вирусных заболеваний военные комиссариаты Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Брянской, Смоленской областей проводят ряд профилактических мер, направленных на борьбу с заболеваемостью в рядах молодого пополнения, а также выстраивают безопасные схемы передвижения будущих военнослужащих. Военкоматы обеспечены запасами медикаментов, средств индивидуальной защиты, марлевых и медицинских повязок, а также тестом на проверку наличия вирусной инфекции.

На территории всех военных комиссариатов ЦФО завершена санитарная обработка, дезинфекция внутренних помещений, включая контактную мебель, дверные руки, перила, так и прилегающие территории - асфальтированные дорожки, фасады, выставленные военные экспонаты. К обработке привлечены специалисты радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа и специальная техника - авторазливочных станций АРС-14КМ и комплекты для дезинфекции ДКВ-1.

Работа призывных комиссий начнётся с 12 мая, отправка граждан, призванных на военную службу, начнется после 20 мая.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более 40 тысяч георгиевских лент раздали волонтёры ЗВО в рамках акции «Георгиевская ленточка»
Подразделения военной полиции ЗВО перешли на усиленный режим в период майских праздничных дней в Воронежском гарнизоне
В Московской области на базе многофункционального мобильного госпиталя прошло учение по проведению реанимационных действий
Военнослужащие ЗВО провели спецобработку объектов группы «ГАЗ-Нижний Новгород»

Метки:
Западный военный округ , Призыв
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false