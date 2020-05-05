05.05.2020 (11:13)

Военные комиссариаты ЗВО в Центрально-Черноземном регионе готовы к принятию граждан для призыва на военную службу

Военные комиссариаты Западного военного округа в Центрально-Черноземном регионе готовы к принятию граждан для призыва на военную службу.

В связи с пандемией вирусных заболеваний военные комиссариаты Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Брянской, Смоленской областей проводят ряд профилактических мер, направленных на борьбу с заболеваемостью в рядах молодого пополнения, а также выстраивают безопасные схемы передвижения будущих военнослужащих. Военкоматы обеспечены запасами медикаментов, средств индивидуальной защиты, марлевых и медицинских повязок, а также тестом на проверку наличия вирусной инфекции.

На территории всех военных комиссариатов ЦФО завершена санитарная обработка, дезинфекция внутренних помещений, включая контактную мебель, дверные руки, перила, так и прилегающие территории - асфальтированные дорожки, фасады, выставленные военные экспонаты. К обработке привлечены специалисты радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа и специальная техника - авторазливочных станций АРС-14КМ и комплекты для дезинфекции ДКВ-1.

Работа призывных комиссий начнётся с 12 мая, отправка граждан, призванных на военную службу, начнется после 20 мая.

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