05.05.2020 (11:02)

Впервые в истории в Военно-Морском Флоте проведён онлайн-сеанс одновременной игры по шахматам, посвященный 75-летию Великой Победы

В преддверии празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, впервые в истории Военно-Морского Флота, Главным командованием Военно-Морского Флота проведён сеанс одновременной игры по шахматам в режиме видеоконференции. Мероприятия состоялось с личным участием Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова.

В соревнованиях приняли участие 26 военнослужащих флотов и Каспийской флотилии, воинских частей и военно-морских учебных заведений, настоящие любители шахмат, которые не спасовали перед гроссмейстером и были готовы соревноваться за звание победителя, несмотря на то, что состязания территориально проводились одновременно в девяти часовых поясах от Петропавловска-Камчатского до Калининграда и от Североморска до Севастополя.

На специально оборудованной площадке в Адмиралтействе открыл соревнование Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов, сделав первый ход на главной шахматной доске Военно-Морского Флота. Обращаясь к участникам соревнований, Главнокомандующий Военно-Морским Флотом обратил внимание, что соревнования по шахматам всегда пользовались популярностью в Военно-Морском Флоте. Занятия шахматами развивают, прежде всего, логическое мышление, самостоятельность принятия решений в условиях противодействия партнера и ограниченного времени, формируют ответственность за собственные решения, а также способность управлять своими эмоциями, ибо именно эмоции являются главным механизмом при принятии решений. Это очень важно для военных моряков в условиях, когда фактор времени находится на первом месте. Во многом, шахматная партия моделирует жизненные ситуации. Привычка искать и находить верные, часто нестандартные решения, — станет незаменимым помощником в вашей повседневной службе и в жизни в целом сказал Главнокомандующий. Он также поздравил всех участников с открытием соревнований и пожелал им честной борьбы, красивых партий и ярких эмоций от игры.

Адмирал Николай Евменов особо подчеркнул, что шахматные соревнования были посвящены, прежде всего, тем, кто проявил героизм и мужество в годы Великой Отечественной войны, освобождая нашу Родину и весь мир от фашизма.

В роли сеансёра выступил международный гроссмейстер по шахматам, мастер спорта России, чемпион Европы 2018 года, Валерий Попов. Обслуживал соревнования директор школы олимпийского резерва по шахматам и шашкам г. Санкт-Петербурга, Мастер спорта России, судья всероссийской категории, международный арбитр Александр Никифоров. Состязания по шахматам завершились, когда на Камчатке было уже за полночь.

В результате проведённого сеанса гроссмейстер Валерий Попов одержал 20 побед, 5 партий завершил вничью и потерпел одно поражение от помощника главнокомандующего Военно-Морским Флотом капитана 1 ранга Сергея Саитова. Общий счёт: 22,5/3,5 в пользу гроссмейстера.

В целях дальнейшего развития и популяризации шахмат в Военно-Морском Флоте главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмиралом Николаем Евменовым принято решение о включении соревнований по шахматам в План спортивных мероприятий Военно-Морского Флота на 2021 год.

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