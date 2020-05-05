05.05.2020 (10:13)

Более 40 тысяч георгиевских лент раздали волонтёры ЗВО в рамках акции «Георгиевская ленточка»

Более 40 тысяч георгиевских лент раздали волонтёры для жителей военных гарнизонов Западного военного округа Воронежа, Богучара, Валуйки, Брянска, Смоленска, Коломны и Курска в рамках международной акции «Георгиевская ленточка».

В преддверии празднования Дня Победы волонтёры акции «Георгиевская ленточка» раздавали ленты не только на территории федеральных центров и крупных городов, но и в сёлах и деревнях, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны.

Чтобы избежать рисков, жители военных гарнизонов и ветераны получили свою георгиевскую ленту через почтовый ящик.

Акция проходила с соблюдением карантинных норм, связанных с пандемией вирусных заболеваний. Волонтёры в форме советских лет использовали медицинские повязки, а также специальные антисептические растворы.

Перед проведением акции в целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средства индивидуальной защиты провели спецобработку дезинфицирующими растворами придомовой территории, детских площадок и подъездов домов с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

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