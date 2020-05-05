05.05.2020 (09:42)

Экипаж малого гидрографического судна Черноморского флота завершил работы по замене плавучих знаков в акватории Новороссийска

Экипаж малого гидрографического судна мгс «ГС-402» Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) завершил проведение лоцмейстерских работ по ревизии и замене плавучих предостерегающих знаков в морской акватории пункта базирования сил флота в Новороссийске.

В ходе планового недельного мероприятия гидрографы НВМБ провели проверку соответствия навигационных знаков стандартам, предъявляемым Международной Ассоциацией маячных служб, осуществили осмотр надводной и подводной части знаков, оценили их плавучесть и функционирование системы энергообеспечения.

В отдельных случаях были произведены замены частей светооптических аппаратов и аккумуляторов, а в некоторых плавучие знаки заменили целиком.

Необходимость периодического проведения лоцмейстерских работ напрямую связана с обеспечением безопасности мореплавания кораблей Черноморского флота и гражданского судоходства в акватории порта Новороссийск.

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