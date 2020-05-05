05.05.2020 (09:31)

Подразделения РХБЗ Черноморского флота провели дезинфекцию Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота (ЧФ) провели специальную обработку объектов Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

В ходе мероприятия силами подразделений РХБЗ флота были продезинфицированы как историческая, так и современная территории учебного заведения, включая здания, прилегающие к ним территории и дороги.

Специальная обработка осуществлялась при помощи авторазливочных станций АРС-14КМ и тепловых машин ТМС-65У.

Внутренние помещения училища, учебные классы, кафедры и лаборатории были обработаны военнослужащими РХБЗ универсальным дезраствором ДТС-ГК с использованием переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К.

Также, военные химики обработали и продолжают ежедневно обрабатывать специальным раствором улицы во всех районах города Севастополя в соответствии с согласованным с правительством города ежедневным планом. С начала проведения дезинфекции уже обработано более 200 улиц.

Всего в мероприятиях по дезинфекции задействовано более 200 военнослужащих и порядка 50 единиц специальной техники из состава подразделений РХБЗ армейского корпуса ЧФ.

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