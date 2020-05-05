05.05.2020 (09:13)

Вертолет Ми-8 ЦВО приступил к тушению природных пожаров в Ульяновской области

Вертолет Ми-8 с водосливным устройством Центрального военного округа (ЦВО) приступил к тушению природного пожара на территории Ульяновской области, который угрожал поселку Глотовка.

По решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина для защиты населенного пункта от пожара был выделен вертолет, дислоцированный в эскадрильи в городе Йошкар-Ола.

На данный момент Ми-8 сделал шесть сбросов воды на очаги возгораний в Ульяновской области, сбросив более 12 тонн воды. Работы будут продолжены.

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