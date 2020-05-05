Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.05.2020 (09:13)

Вертолет Ми-8 ЦВО приступил к тушению природных пожаров в Ульяновской области

Вертолет Ми-8 с водосливным устройством Центрального военного округа (ЦВО) приступил к тушению природного пожара на территории Ульяновской области, который угрожал поселку Глотовка.

По решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина для защиты населенного пункта от пожара был выделен вертолет, дислоцированный в эскадрильи в городе Йошкар-Ола.

На данный момент Ми-8 сделал шесть сбросов воды на очаги возгораний в Ульяновской области, сбросив более 12 тонн воды. Работы будут продолжены.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военные перешли на дистанционную оцифровку фотографий фронтовиков из-за коронавируса
В Доме офицеров Самарского гарнизона состоится онлайн-концерт, посвященный Дню Победы
Российские военнослужащие в Таджикистане приняли участие в акции «Почта Победы»
В Поволжье военные отправят более 2 тыс. писем фронтовикам на День Победы

Метки:
Вертолеты , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false