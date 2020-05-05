05.05.2020 (08:45)

В зимнем периоде обучения 2020 года российские десантники совершили более 31 000 прыжков с парашютом и десантировали более 40 единиц техники и грузов

По результатам зимнего периода обучения 2020 учебного года военнослужащие Воздушно-десантных войск совершили более 31 000 прыжков с парашютом. Под руководством специалистов воздушно-десантной службы ВДВ было десантировано более 40 единиц боевой техники вооружения и грузов.

Напряженность боевой подготовки в зимнем периоде обучения превысила пятипроцентный барьер уровня, достигнутого в аналогичном периоде обучения прошлого года.

Так, в апреле текущего года впервые в мировой истории совершено групповое десантирование личного состава Воздушно-десантных войск с высоты 10 000 метров в Арктическом регионе с применением кислородного оборудования и приборов навигации, в ходе которого военнослужащие, совершив перелет на самолете Ил-76мд, на расстояние более 1500 километров с аэродрома взлета «Оленья» в Мурманской области десантировались на остров Александры на архипелаге Земля Франца Иосифа.

В летнем периоде обучения, военнослужащие Воздушно-десантных войск, в ходе боевой подготовки, примут участие в тактических, командно-штабных учениях различного уровня с массовым десантированием личного состава и техники.

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