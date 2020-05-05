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05.05.2020 (08:30)

Полигоны ВВО в Бурятии оборудуют новыми учебными точками

Полигоны общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированные в Республике Бурятия, в ходе подготовительного периода будут оборудованы новыми учебными точками.

В частности, на общевойсковом полигоне Бурдуны, спланировано возвести дополнительные огневые позиции для БМП и танков, стенки для тренировки снайперов, макеты зданий для действия личного состава в городских условиях и участки для выполнения упражнений армейской тактической стрельбы.

В летнем периоде обучения в общевойсковой армии большое внимание будет уделено отработке учебно-боевых задач в городских условиях мотострелковыми и танковыми подразделениями, подразделениями снайперов, связи, РХБ защиты, РЭБ.

Стоит отметить, что в ходе подготовительного периода на полигонах проводится ремонт и восстановление специального оборудования. Для более качественного обучения войск на полигонах объединения ВВО будет обновлено большинство объектов полевой учебно-материальной базы.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Учения
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