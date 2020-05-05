05.05.2020 (08:00)

Праздничный салют в День Победы в Уссурийске организуют подразделения артиллерийского соединения Приморской общевойсковой армии ВВО

В Приморье в артиллерийском соединении, дислоцируемом в г. Уссурийск, в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершается подготовка к праздничному салюту.

9 мая, в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в городе Уссурийске в 21 час по местному времени состоится праздничный салют.

Его выполнят артиллеристы нештатного салютного подразделения Приморской общевойсковой армии ВВО. Они произведут 30 залпов из 6 орудий Д-30 и двух салютных установок 2А30. Первая репетиция для отработки синхронности выстрелов Д-30 и салютных установок состоится 8 мая с 11 до 12 часа по местному времени.

Справочно:

Модернизированная салютная установка 2А30 на базе автомобиля Урал-4320 предназначена для производства праздничных залпов и фейерверков из стволов 105 и 125 мм.

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