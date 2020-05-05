05.05.2020 (07:30)

В преддверии 9 мая военнослужащие ВВО в Бурятии проведут ряд салютных тренировок

В Улан-Удэнском гарнизоне военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа проведут ряд салютных тренировок.

В ходе проведения генеральной тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор будет сделан на достижение синхронности работы расчетов при проведении орудийных залпов и запуску фейерверочных зарядов.

9 мая силами артиллерийского подразделения Восточного военного округа для жителей и гостей республиканской столицы состоится праздничный салют, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Запуск салютных зарядов будет проведен с помощью двух салютных установок, звуковой эффект обеспечат шесть артиллерийских орудий.

Помимо этого к проведению торжественных мероприятий 9 мая, военные приведут в порядок монументы, обелиски, бюсты героев войны, в населенных пунктах, где размещены воинские части и соединения.

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