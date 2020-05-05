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05.05.2020 (07:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели онлайн-урок мужества для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели урок мужества для юнармейцев, посвящённый 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Урок провели в режиме онлайн по средствам сети интернет. В рамках лекции военнослужащие рассказали юнармейцам о крупнейших наступательных операциях в Великой Отечественной войне, которые были проведены в 1944 году Красной армией и впоследствии получившие общее название «Десять сталинских ударов».

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ рассказали детям о Ясско-Кишиневской операции, которая стала седьмой из десяти сталинских наступательных операций. Военнослужащие выбрали данную тему не случайно, так как именно в ходе Ясско-Кишиневской операции была освобождена Молдавия от немецко-фашистских захватчиков и их румынских союзников.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Юнармия
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