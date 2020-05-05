05.05.2020 (06:45)

Экипаж большого десантного корабля ТОФ «Пересвет» в режиме видеоконференции поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Кретинина с Днем Победы

Сегодня во Владивостоке в кают-кампании офицеров большого десантного корабля «Пересвет» состоялась видеоконференция в ходе которой экипаж одного из самых ходовых кораблей Тихоокеанского флота дистанционно поздравил с приближающимся 75-летием Победы ветерана Великой Отечественной войны полковника Николая Кретинина.

Николай Кондратьевич Кретинин родился в 1925 году. В первые военные годы он трудился на заводе, по производству направляющих для установок реактивной артиллерии - «Катюша». Будучи ценным специалистом, молодой человек имел бронь от призыва в действующую армию, но при первой же возможности ушел на фронт. Победу он встретил в Праге.

После войны ветеран командовал несколькими строительными частями, восстанавливал укрепления Ворошиловской батареи на острове Русский, строил объекты военного назначения на Чукотке, а после увольнения с военной службы много лет возглавлял Совет ветеранов Фрунзенского района Владивостока.

Технически воплотить идею праздничного телемоста тихоокеанцам помогли специалисты детского технопарка «Кванториум». Они подготовили для участников телемоста краткий документальный фильм о жизни ветерана, а также показать поздравительный видеоролик от его родственников, проживающих в Колумбии.

Добрые слова ветерану от имени экипажа сказал командир «Пересвета» капитан 3 ранга Владимир Ли. Он поблагодарил героя за активную жизненную позицию, за ратные и трудовые подвиги, и за достойный пример, который поколение фронтовиков показывает нынешним защитникам Родины. Тихоокеанцы поздравили Николая Кретинина с Днем Победы песней из кинофильма «Белорусский вокзал», которую вместе исполнили под гитару.

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