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05.05.2020 (06:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье отреставрировали стрелковый тир

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) отреставрировали стрелковый тир.

В помещении стрелкового тира была заменена проводка и выполнены отделочные работы. Были обслужены агрегаты оборудования стрелкового тира. Работы позволят улучшить условия занятий стрельбой для военнослужащих ОГРВ ПРРМ.

Стрелковый тир ОГРВ ПРРМ является одним из нескольких объектов, которые будут представлять из себя парк Патриот.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Парк Патриот
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