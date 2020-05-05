05.05.2020 (06:15)

Юнармейцы Амурской области проводят военно-патриотические акции в преддверии Великой Победы в режиме самоизоляции

Юнармейцы Амурской области активно участвуют в нескольких военно-патриотических акциях посвященных празднованию 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Участие в акциях проводится дистанционно через интернет с соблюдением всех необходимых карантинных мер.

Региональным штабом разработано несколько акций для поддержки амурских ветеранов, а также предусмотрено участие в федеральных акциях движения «Юнармия». Наиболее популярны акции «Расскажи о своем герое», «Поём о победе», «Бессмертный полк».

В частности проводятся конкурсы на лучший рисунок Победы, лучшее исполнение песен и стихов Победы, а также предусмотрены другие программы военно-патриотической направленности.

Кроме того, юные патриоты Приамурья занимают активную позицию по информированию населения о соблюдении карантинных мер.

Движение Юнармия в Амурской области насчитывает более 6 тысяч школьников и активно развивается. Штаб движения находится в г.Белогорск, так как в этом городе дислоцируется штаб общевойсковой армии Восточного военного округа. Командование объединение максимально способствует развитию движения и привлекает ребят к мероприятиям военно-патриотической направленности.

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