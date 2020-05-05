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05.05.2020 (06:00)

В Амурском общевойсковом объединении ВВО военную и специальную технику переводят на летний режим эксплуатации

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, осуществляется подготовка техники к эксплуатации летом.

Сезонное техническое обслуживание пройдет вся техника стоящая на вооружении объединения, начиная с легковых автомобилей и заканчивая специальными машинами, вооружением и боевой техникой.

Специалисты ремонтных подразделений, водители и экипажи машин осуществят проверку исправности узлов и агрегатов, электрических цепей и электронно-вычислительных систем, замену масел и смазок, проведение различного рода регулировочных работ. Для качественной организации перевода развернуто более 150 специализированных рабочих постов.

Контроль за полнотой и качеством обслуживания техники выполняют назначенные лица из числа технических специалистов частей объединения. По окончании перевода, командованием воинских частей будут проведены смотры готовности вооружения и военной техники к летнему режиму эксплуатации.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
ВВТ
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