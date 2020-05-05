05.05.2020 (03:00)

На Камчатке подводники ТОФ, в преддверии Дня Победы, поздравили на дому ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии празднования Дня Победы военнослужащие Подводных Сил Тихоокеанского флота посетили на дому ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в городе Вилючинске.

В первые майские дни, максимально соблюдая меры безопасности по нераспространению инфекционных заболеваний, подводники и представители движения Юнармия поздравили с 75-й годовщиной Победы 19 ветеранов войны. От имени командования объединения подводники вручили героям цветы, поздравительные открытки, памятные сувениры и продовольственные наборы. Представители экипажей атомных подводных крейсеров поинтересовались здоровьем ветеранов и проблемными вопросами, рассказали героям о службе на Подводных силах, освоении новых подводных лодок и высказали искренние слова благодарности за подвиг, память о котором будет передаваться из поколения в поколение.

Планируется, что 8 мая оркестр Подводных сил ТОФ выступит с концертами во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Герои услышат в исполнении флотских музыкантов песни военных лет.

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