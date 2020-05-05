05.05.2020 (01:30)

Корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ вернулись во Владивосток после учений в дальней морской зоне

Сегодня во Владивосток вернулся отряд кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, которые принимали участие в серии тактических учений группировки сил в дальней морской зоне.

В частности, в родную базу прибыл флагман флота ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», эскадренный миноносец «Быстрый», большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц».

На внешнем рейде Владивостока авиационные группы противолодочных кораблей обеспечили взлет для перебазирования на наземный аэродром палубных вертолётов Ка-27ПЛ, которые корабли принимали на период учений.

За месяц в море корабли совместно с морской авиацией провели серию учений по противолодочной и противовоздушной обороне отряда, выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы, осуществили в сопровождении ледоколов форсирование ледовых полей в районе пролива Лаперуза.

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