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05.05.2020 (05:00)

Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию трех лечебных учреждений в пригороде столицы провинции Брешиа (Ломбардия)

Руководство и персонал пансионатов встретили российских и итальянских военных специалистов со славами благодарности и аплодисментами.

Представитель законодательного собрания провинции Брешиа Вальтер Мукетти при встрече военнослужащих в доме для инвалидов выразил слова благодарности России и российскому народу за оказываемую помощь.

«Ваша помощь очень важна, так как Ломбардия, - это регион, наиболее пострадавший от коронавирусной инфекции. И ваш приезд - это проявление братской помощи и дружбы. Спасибо России, спасибо вам», - заявил представитель законодательного собрания провинции Брешиа.

Специалисты Минобороны России совместно итальянскими коллегами совершили 60 километровый марш из Бергамо в Брешиа, где провели дезинфекционные мероприятия в трех лечебных учреждениях города.

С 22 апреля российские и итальянские военнослужащие после завершения дезинфекционных мероприятий в провинции Бергамо по просьбе руководства области Ломбардия приступили к оказанию помощи в провинции Брешиа.

Всего российскими специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 114 здания и сооружения, более 1 млн 100 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 400 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием. В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
COVID-19 , Международная деятельность
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