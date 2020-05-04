04.05.2020 (22:15)

Более 20 поисковых экспедиций проведут сводные отряды общевойсковой армии ЗВО в рамках акции «Вахта памяти»

Поисковые отряды общевойсковой армии Западного военного округа в рамках патриотической акции «Вахта памяти» приступили к поиску останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В поисковых работах, проходящих на территории Воронежской, Курской, Смоленской, Белгородской и Брянской областях, задействованы сводные отряды военнослужащих, волонтеров, члены поисковых отрядов и юнармейцы. Поиск останков погибших красноармейцев ведётся посменно.

Всего запланировало свыше 20 поисковых экспедиций в окрестности деревни Старое Брыкино Смоленской области, а также в районе героического посёлка городского типа Прохоровке. В 2019 году на местах боев были найдены останки 50 героев-красноармейцев.

На работах по обнаружению останков погибших солдат поисковые группы применяют миноискатели «Корнет», специальное оборудование, а также мотопилы и шанцевые инструменты.

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