04.05.2020 (22:00)
Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО проведут более 50 торжественных церемоний в память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны
Военнослужащие Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа проведут торжественные церемонии возложения венков к воинским захоронениям и памятникам, в честь отдавших свои жизни воинов в годы Великой Отечественной войны.
Мероприятия пройдут на территории республики Карелия, Ленинградской, Воронежской, Курской, Тверской, Ярославской, Новгородской, Псковской, Смоленской и др. областей.
В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановке в стране, на торжественных церемониях будут присутствовать только командиры соединений, воинских частей и их заместители, а также подразделения почётного караула, которые будут осуществлять возложения цветов и венков к мемориалам, а также почтут память погибших минутой молчания.