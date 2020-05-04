04.05.2020 (22:00)

Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО проведут более 50 торжественных церемоний в память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны

Военнослужащие Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа проведут торжественные церемонии возложения венков к воинским захоронениям и памятникам, в честь отдавших свои жизни воинов в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятия пройдут на территории республики Карелия, Ленинградской, Воронежской, Курской, Тверской, Ярославской, Новгородской, Псковской, Смоленской и др. областей.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановке в стране, на торжественных церемониях будут присутствовать только командиры соединений, воинских частей и их заместители, а также подразделения почётного караула, которые будут осуществлять возложения цветов и венков к мемориалам, а также почтут память погибших минутой молчания.

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