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04.05.2020 (21:45)

Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Северного флота почтили память воинов первых принявшими бой в Заполярье

Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота почтили память воинов защищавших Заполярье в годы Великой Отечественной войны на высоте 206,0, защитники которой в первые минуты и часы войны первыми приняли бой с превосходящими силами противника.

На территории воинского мемориала на высоте 206,0, расположенного неподалеку от населенного пункта Титовка Мурманской области, мотострелки произвели уборку территории, прилегающей к мемориалу, от снега, очистили плиты с именами павших войной.

Военнослужащие зажгли лампады и почтили память павших воинов возложением венка и цветов к мемориалу. После проведения церемонии была объявлена минута молчания.

Уборку и очистку памятника и прилегающей территории военнослужащие отдельной мотострелковой бригады проводят не только в преддверии знаменательных дней, но и регулярно в течении года.

Справочно:

Высота 206,0 была первым укреплением, с которым немцам пришлось столкнуться на мурманском направлении. Учитывая ее ключевое стратегическое положение, именно эта высота стала основным направлением для удара противника. Бойцы оказали незваному противнику достойный приём и стояли в том первом и неравном бою до конца.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Великая Отечественная война (ВОВ)
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