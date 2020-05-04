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04.05.2020 (21:30)

Подразделения военной полиции ЗВО перешли на усиленный режим в период майских праздничных дней в Воронежском гарнизоне

Подразделения военной полиции Западного военного округа перешли на ежедневный усиленный режим патрулирования территории Воронежского гарнизона в период праздничных дней.

К совместному патрулированию привлечены сотрудники 47-й военной автомобильной инспекции, с которыми сотрудники военной полиции будут дежурить на дорогах общего пользования, и контролировать как соблюдение правил дорожного движения, так и внешний вид с поведением военнослужащих во время остановки.

Особенностью проведения патрулей в период праздников станет рекомендация гражданам находиться дома и не выходить на улицу без веской причины: покупки продуктов, лекарств, выгул домашних животных.

Все военнослужащие военной полиции и автоинспекции, при выполнении служебных задач соблюдают меры профилактики против вирусных заболеваний – носят специальные марлевые маски, медицинские перчатки, обрабатывают обложки документов антисептических спреем.

Всего к усилению привлечены свыше 50 сотрудников военной полиции Западного военного округа, сформированные более чем 20 патрульных команд.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военная полиция , Западный военный округ
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