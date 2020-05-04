04.05.2020 (21:15)
Артисты Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО провели концерты военной песни для ветеранов Белгородской области
Артисты Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа провели концерты военной песни и танца для ветеранов Великой Отечественной войны в Белгородской области.
В связи с пандемией вирусных заболеваний концерты проводились во дворах домов, где живут ветераны. Концертная программа состояла из песен военных лет, авторских военно-патриотических песен, а также стихотворений и народных танцев.
После выступления военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающей годовщиной 75-летия Победы, поблагодарили их за совершенные подвиги, проявленную мужественность и отвагу. Каждый концерт завершался минутой молчания в память о погибших.
Всего в концертных программах задействовано 4 бригады артистов, а также автосцены с музыкальной аппаратурой и поздравительными плакатами, флагами.