04.05.2020 (21:15)

Артисты Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО провели концерты военной песни для ветеранов Белгородской области

Артисты Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа провели концерты военной песни и танца для ветеранов Великой Отечественной войны в Белгородской области.

В связи с пандемией вирусных заболеваний концерты проводились во дворах домов, где живут ветераны. Концертная программа состояла из песен военных лет, авторских военно-патриотических песен, а также стихотворений и народных танцев.

После выступления военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающей годовщиной 75-летия Победы, поблагодарили их за совершенные подвиги, проявленную мужественность и отвагу. Каждый концерт завершался минутой молчания в память о погибших.

Всего в концертных программах задействовано 4 бригады артистов, а также автосцены с музыкальной аппаратурой и поздравительными плакатами, флагами.

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