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04.05.2020 (21:00)

Около 600 самолетов и вертолетов будет задействовано в пролетах авиации 9 мая

В рамках проведения мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, спланирован пролет парадного строя авиации в 47 городах, в том числе во всех городах-Героях на территории Российской Федерации и в пунктах дислокации авиационных частей.

«В том числе пролет спланирован в Москве, в котором задействовано 75 воздушных судов, включая звено самолетов 5-го поколения Су-57. Проведена соответствующая тренировка экипажей – экипажи и авиатехника готовы к выполнению данного мероприятия» - заявил командующий военно-воздушными силами - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

«Завершается пролет над Москвой частью парадного строя над Поклонной горой, а часть авиации примет участие в парадах над городами Вологда, Тула, Тверь, Самара и Казань» - подчеркнул Сергей Дронов.

Всего в 47-ми городах задействовано 597 летательных аппаратов.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , ВКС
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