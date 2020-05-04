04.05.2020 (20:45)
Юнармейцы РВСН приняли участие патриотическом конкурсе «Память сильнее времени» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Юнармейцы в гарнизонах РВСН приняли участие во Всероссийском патриотическом творческом конкурсе «Память сильнее времени», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны.
Конкурс нацелен на воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за исторические и современные достижения страны, а также стимулирование интереса к изучению истории России и формирование устойчивой позиции по сохранению исторической правды прошлого нашей страны в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны.
На Конкурс представлялись патриотические эссе (сочинения) и рисунки, выполненные учащимися образовательных учреждений от 7 до 17 лет. Юнармейцы представили в жюри работы, посвящённых Великой Отечественной войне, жизни фронтовиков, труженикам тыла.
Участники конкурса получат грамоты и ценные подарки.
Кроме того, в гарнизонах РВСН проходит акция «Окна Победы», приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Каждый желающий может принять участие, распечатав портрет участника Великой Отечественной войны или труженика тыла и разместив фото на окнах своих домов. Так участники акции смогут увековечить память о своих родственниках.