04.05.2020 (20:45)

Юнармейцы РВСН приняли участие патриотическом конкурсе «Память сильнее времени» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Юнармейцы в гарнизонах РВСН приняли участие во Всероссийском патриотическом творческом конкурсе «Память сильнее времени», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны.

Конкурс нацелен на воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за исторические и современные достижения страны, а также стимулирование интереса к изучению истории России и формирование устойчивой позиции по сохранению исторической правды прошлого нашей страны в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны.

На Конкурс представлялись патриотические эссе (сочинения) и рисунки, выполненные учащимися образовательных учреждений от 7 до 17 лет. Юнармейцы представили в жюри работы, посвящённых Великой Отечественной войне, жизни фронтовиков, труженикам тыла.

Участники конкурса получат грамоты и ценные подарки.

Кроме того, в гарнизонах РВСН проходит акция «Окна Победы», приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Каждый желающий может принять участие, распечатав портрет участника Великой Отечественной войны или труженика тыла и разместив фото на окнах своих домов. Так участники акции смогут увековечить память о своих родственниках.

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