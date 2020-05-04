04.05.2020 (20:30)

Свыше 30 тыс. военнослужащих ЦВО приняли участие в акции «Почта Победы»

Свыше 30 тыс. военнослужащих приняли участие в патриотической акции «Почта Победы», организованной управлением связи штаба Центрального военного округа (ЦВО). Об этом в понедельник сообщил начальник связи ЦВО генерал-майор Геннадий Тучин.

«Более 30 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЦВО, дислоцированных на Урале, в Сибири, Поволжье, а также в Таджикистане и Киргизии, приняли участие в акции «Почта Победы», написав по одному-два письма ветеранам Великой Отечественной войны», - сказал генерал-майор Геннадий Тучин.

Он добавил, что акция продлится до 8 мая и помимо писем от военнослужащих, связисты ЦВО также передадут свыше 10 тыс. писем от юнармейцев и школьников, доставив их ветеранам по адресу проживания.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что доставлять корреспонденцию ветеранам будут военнослужащие, одетые в форму фронтовых почтальонов: в брюках галифе, гимнастерках, пилотках и хромовых сапогах.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице