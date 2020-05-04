04.05.2020 (20:00)

Российские военнослужащие в Таджикистане приняли участие в акции «Знамя Победы»

Российские военнослужащие 201 военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вывесили копию Знамя Победы к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В военных городках Душанбе и Бохтар копии знамен вместе с российскими триколорами были размещены на контрольно-пропускных пунктах, солдатских общежитиях и штабах.

75 лет назад штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, ставший Знаменем Победы, был водружен красноармейцами Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария 1мая 1945 года на фронтоне главного входа Рейхстага.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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