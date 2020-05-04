04.05.2020 (19:45)

Офицеры ЮВО в Армении провели дистанционный урок мужества для школьников в годовщину образования округа

Офицеры отдела по военно-политической работе российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, провели для учащихся школы Минобороны России онлайн-урок Мужества в годовщину образования ЮВО.

Офицеры во время видеотрансляции рассказали школьникам о деятельности российского соединения в Армении, приоритетах в подготовке военнослужащих, проходящих службу на должностях мотострелков, танкистов, разведчиков, медиков, инженеров, саперов, водителей и летчиков истребительной и армейской авиации.

Военнослужащие с использованием мультимедийных материалов продемонстрировали, как проходит отбор и подготовка военнослужащих, перевооружение на современные образцы военной и авиационной техники, выполнение учебных и боевых задач, участие в учениях и соревнованиях.

Завершился урок документальным фильмом о подвигах военнослужащих ЮВО.

Всего в онлайн-уроке приняло участие более 1 тыс. школьников из школ Минобороны России и Армении из Ереванского и Гюмрийского военных гарнизонов.

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