04.05.2020 (19:30)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО присоединились к международной акции «Сад памяти»

Военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа посадили более 2 тысяч саженцев кустарников, фруктовых и декоративных растений в рамках международной акции «Сад памяти» в Белгородской области.

Военнослужащие высадили несколько десятков деревьев на местах боев Курской дуги, а также высадили яблони и вишни во дворах домов, недавно построенных для семей военнослужащих.

Мероприятия проходили с соблюдением всех карантинных мер: военнослужащие соблюдали социальную дистанцию не менее чем 2 метра, носили специальные медицинские перчатки и марлевые повязки.

Международная акция «Сад памяти» проводится с 18 марта по 22 июня на территории стран Содружества Независимых Государств, её цель - создать каждому из погибших живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев. Каждое дерево является символом памяти и благодарности мирных поколений.



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