04.05.2020 (19:00)

Музей Генералиссимуса Суворова открыли в Приднестровье российские военнослужащие ЗВО

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) открыли музей Генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.

Музей открыли на территории военного городка ОГРВ ПРРМ в здании, которое было построено одновременно с возведением Срединной крепости, в 1792 году под руководством полководца Суворова.

Экспозиция музея посвящена жизни и деятельности Александра Васильевича Суворова, его полководческому искусству, а также предметам быта и военного обмундирования 18 века.

Музей Суворова является одним из залов музея Боевой Славы ОГРВ ПРРМ, который включает в себя зал Великой Отечественной войны, зал Афганской войны и зал, посвященный миротворческой операции в Приднестровье.

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