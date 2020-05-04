04.05.2020 (18:30)

Самарские юнармейцы предложили новый способ сохранения памяти о фронтовиках

Юнармейцы из Самарской области предложили новый способ сохранения памяти о фронтовиках посредством установки у могил участников Великой Отечественной войны табличек с кюаркодами (QR-код).

Кюаркод - это штрихкод, который состоит из чёрных квадратов, расположенных в квадратной сетке на белом фоне. Направляя камеру телефона на такой черно-белый квадрат можно автоматически перейти на тот или иной сайт. На первых кюаркодах юнармейцы дают ссылку на документальные фильмы об участниках войны из Безенчукского района, которые были сняты своими силами к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Кюаркоды юнармейцы ламинируют и размещают на белые пластиковые таблички. Их установка у могил участников Великой Отечественной войны проводится в присутствии их родственников.

Первые такие таблички были установлены на кладбище в поселке Безенчук Самарской области. Авторы идеи призывают юнармейцев в других регионах присоединиться к акции.

Ранее юнармейцы этого же района Самарской области к 75-летию Победы запустили новое движение «Звезда памяти», идеей которого является установка у могил участников Великой Отечественной войны отличительных звезд красного цвета, чтобы все посетители кладбища издалека видели, где похоронены фронтовики и могли им поклониться.

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