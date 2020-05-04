04.05.2020 (18:15)

Экипажи Су-34 Ленинградской армии ЗВО приступили к подготовке авиапарада в Санкт-Петербурге, Воронеже и Белгороде

Дислоцированные в Воронежской области экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Ленинградской армии ВВС и ПВО приступили к подготовке авиационного парада в городах Санкт-Петербург, Воронеж и Белгород.

Летный состав завершил курс теоритической и практический подготовки в пунктах постоянной дислокации, включающий в себя тренировку полёта на сверхмалых интервалах и дистанциях на аэродроме в Воронежской области.

В День 75-летия Победы в Великой Отечественной войне экипажи истребителей-бомбардировщиков поднимутся с военного аэродрома Бутурлиновка в Воронежской области и пролетят над городскими площадями на высоте до 400 метров и со скоростью около 550 км/ч в едином строю.

В авиационном параде над центральными площадями будет задействовано 8 истребителей-бомбардировщиков Су-34, всего в парадах авиации задействовано более 100 боевых самолётов и вертолётов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

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