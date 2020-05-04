04.05.2020 (18:00)

Моряки Каспийской флотилии поздравили ветерана Великой Отечественной войны с днём Победы и вручили памятные подарки

Моряки бригады кораблей Каспийской флотилии Южного военного округа побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Толмачёвой Мотрёны Евустиновны, которая живёт в городе Астрахань.

Военнослужащие поздравили Мотрёну Евустиновну с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, пожелали ей крепкого здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой и вручили памятные подарки, лицензионный диск с песнями времён Великой Отечественной войны, продуктовый набор, открытки с пожеланиями и поздравлениями, а также рисунки, которые подготовили дети.

Мотрёна Евустиновна в свою очередь, поделилась воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах.

Всего на территории Астраханской области проживают, более 200 ветеранов Великой Отечественной войны.

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