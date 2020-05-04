04.05.2020 (17:45)

Военнослужащие ЮВО возложили цветы и венки к памятнику воинской славы во Владикавказе

Военнослужащие соединения связи 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) возложили цветы и венки к памятнику воинской славы во Владикавказе.

Традиционное возложение цветов к памятнику воинской славы прошло сегодня в Северной Осетии. В канун Дня Победы военнослужащие по традиции отдали дань памяти защитникам Родины на Мемориале Славы.

Связисты 58-й армии ЮВО почтили память павших героев минутой молчания. Военнослужащие свято чтят память о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Более 95 тысяч уроженцев Северной Осетии сражались в рядах Красной Армии и в партизанских отрядах в годы Великой Отечественной войны. Каждый второй не вернулся с поля боя.

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