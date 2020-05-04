04.05.2020 (17:30)

Артефакты обороны Ленинграда переданы в музей инженерно-саперного полка общевойсковой армии ЗВО

В Ленинградской области в инженерно-саперном полку общевойсковой армии Западного военного округа состоялась торжественная церемония передачи артефактов обороны Ленинграда, найденных в ходе раскопок, проведенных поисковыми отрядами из Санкт-Петербурга и военнослужащими.

Экспонаты были сформированы в инсталляцию, выполненную в виде земляного подъема, символизирующего высоту, с несколькими рядами немецкой колючей проволоки, между которых расположились фрагменты пистолета-пулемета системы Шпагина, малая саперная лопата, стальной шлем и 50-мм советская мина.

Основой экспозиция является земля, поднятая поисковиками и военнослужащими в ходе раскопок, проводимых на Синявинских высотах – места долгих и кровопролитных боев в ходе битвы за Ленинград.

Поисковики передали созданную инсталляцию военнослужащим. Военнослужащие инженерно-саперного полка оказывают помощь поисковикам в проведении работ, инженерной разведке местности, обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, материально-техническом обеспечении поисковых работ.

Синявинские высоты – опорный пункт обороны немецких войск. С 1941 по 1944 год в районе высот велись ожесточенные бои за контроль над шлиссельбургско-синявинским выступом, являвшийся оптимальным местом для прорыва блокады Ленинграда.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице