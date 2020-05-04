04.05.2020 (17:15)

Более 460 современных и модернизированных бронетранспортеров поступят в 2020 году в подразделения Сухопутных войск

До конца текущего года в подразделения Сухопутных войск спланирована поставка более 460 современных бронетранспортёров. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России бронетранспортеры со значительно улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками БТР-82А и модернизированные БТР-82АМ.

Бронетранспортеры предназначены для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника.

На БТР-82А установлен новый боевой модуль, что позволило существенно повысить боевую мощь машины. В его состав входит автоматическая 30-мм пушка 2A72 и пулемет ПКТМ. Для повышения разведывательных возможностей и эффективности стрельбы в БТР установлен комбинированный прицел для наводчика со стабилизированным полем зрения. Это позволило повысить эффективность стрельбы бронетранспортера в 2,5 и вести прицельный огонь с ходу, и в ночных условиях.

Защищенность машины повышена благодаря использованию в бронетранспортере противоосколочной защиты из многослойного синтетического материала на внутренних поверхностях корпуса. Для уменьшения негативных последствий от взрывов под колесами или корпусом полы застелены противоминным покрытием. Кроме того, сиденья экипажа и десанта выполнены на специальной подвеске, которая снижает влияние энергии взрыва.



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